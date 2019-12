Jonas desafiado com regresso: «No último ano olhava para os centrais e já dava uma recuada...»

Jonas contou numa entrevista ao canal 'Desimpedidos', do YouTube, como foi representar o Benfica, que classifica como o clube mais importante da sua carreira."A grandeza do Benfica toda a gente conhece, mas a estrutura surpreendeu-me muito, é fantástica. Quando se chega ao clube responde-se a um questionário, sobre cansaço e coisas desse género. Escolhe-se o que se quer comer ao almoço, o pequeno-almoço é no clube, e o jantar levam a casa se o jogador quiser. Surpreendeu-me a estrutura. E quando o Benfica é campeão, a festa que fazem no Marquês de Pombal... São milhares de pessoas nas ruas, o Benfica é o maior de Portugal", sublinhou o antigo avançado, que foi desafiado na mesma entrevista por um adepto a voltar. "Voltar não, já não tenho condições. No meu último ano olhava para os centrais e já dava uma recuada..."E continuou, reconhecendo entretanto ter "saudades do sotaque português": "O Benfica foi o clube mais importante da minha carreira por isso quis terminar lá. Foi uma história de 5 anos muito bonita. Houve um jogo de despedida, foi difícil segurar as lágrimas..."Jonas falou também dos treinadores que o marcaram, sobretudo no Valencia: "Estive pouco tempo com o Nuno Espírito Santo. Quando ele assumiu a equipa o Valencia estava em transição, mas ele fez uma campanha muito boa e está muito bem agora na Premier League. Mas trabalhei pouco com ele. Estive mais tempo com o Unai Emery e com o Valverde, que foram dois treinadores com quem aprendi muito taticamente, em termos de estratégia ofensiva e defensiva. Na Europa trabalham muito as bolas paradas. Foi com o Emery e oque mais aprendi lances estudados de bola parada."