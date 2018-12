Jonas dispara no pós-crise

Autor do único golo das águias na vitória sobre o V. Setúbal no Bonfim, Jonas tem sido claramente determinante no período pós-crise, que quase levou Rui Vitória a deixar o comando técnico das águias, após a goleada (5-1) em Munique. Depois desse jogo com o Bayern, as águias deixaram as últimas três partidas com um sorriso nos lábios, sendo que, nos dois compromissos da Liga, quatro dos seis pontos amealhados bem podem ficar na conta ‘pessoal’ do Pistolas.Afinal, foi ele a desbloquear o nulo no que viria a ser uma farta vitória sobre o Feirense (4-0, à 11ª jornada) – aqui, contam-se dois pontos, uma vez que um, relativo ao empate até aí vigente, já estava ‘assegurado’ – e do seu pé esquerdo saiu mais um par de pontos no dito embate à beira-Sado. Na prática, são quatro dos seis pontos em causa no campeonato, sendo que, antes, já valera um em Tondela, ao fazer o empate (1-1) num jogo que a águia venceu (3-1).