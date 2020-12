Jonas e a possível chegada de Veríssimo: «Torço para que aconteça»

Jonas confessou a admiração por Lucas Veríssimo. “Torço para que aconteça. É um grande jogador, tem mostrado personalidade e é um líder. Tem boa estatura, muita qualidade na saída de bola e enquadra-se muito bem no perfil do Benfica”, reconheceu o antigo avançado ao Canal 11. As águias foram o tema central da conversa. “A equipa está em construção. Penso que daqui a dois, três meses estará a jogar o que se espera e a lutar por grandes títulos, não só em Portugal. Se o Benfica engrenar na 2ª metade da época, é possível”, frisou. Darwin tem sido uma surpresa – “está no clube certo para crescer”, garantiu – e está em boas mãos. “Jesus foi o meu melhor treinador. Recuperou-me para um futebol que não imaginei conseguir”, lembrou .