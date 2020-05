Jonas e a promessa de Jesus: «Ganhei um dia de descanso mas ainda hoje estou à espera»

Jorge Jesus foi treinador de Jonas no Benfica apenas na temporada 2014/15. O antigo avançado brasileiro lembrou a importância que o agora técnico do Flamengo teve na carreira.





"Foi um treinador com o qual evoluí muito. Ele costuma, depois dos jogos, especialmente em casa, fazer a votação do melhor jogador. Acontecia mesmo entre nós, jogadores. Só não podíamos votar em nós mesmos. Durante a palestra em que ele passava o vídeo e mostrava o que tínhamos feito de bom e não tão bom, antes desse vídeo, todos votavam. Uma vez disse que quem ganhasse três vezes seguidas teria uma folga. Eu acabei por ganhar mas ainda estou à espera até hoje desse dia de descanso (risos). Não tínhamos folgas, havia muito trabalho e dedicação. Dizia isso para deixar o ambiente descontraído. Para o Jorge Jesus o trabalho é fundamental, aquilo foi mais da boca para fora", vincou em entrevista à plataforma BenficaPlay."Era muito bom em gestão de grupo. Fazia muito bem essa parte. Foi um treinador muito vitorioso, foi campeão nacional e ganhou Taças de Portugal. Deu continuidade ao trabalho bem feito. A gestão de pessoa e a forma de lidar com elas… aprendi muito com relações."