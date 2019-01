Jonas e Fejsa ainda fora

Jonas e Fejsa, os dois jogadores que têm estado afastados das opções de Bruno Lage por lesão, estiveram ontem ausentes, uma vez mais, da preparação do plantel. Avançado e médio ficaram pelo ginásio, e tudo leva a crer que regressem diante do Sporting: Jonas na partida do campeonato, Fejsa na da Taça de Portugal.

O brasileiro, de 34 anos, está na fase final da recuperação de uma lesão ligamentar no joelho direito, contraída no jogo com o Portimonense, a 2 de janeiro. Os encarnados estão apostados em tê-lo apto para a visita a Alvalade, depois de seis jogos de ausência, incluído o de amanhã com o Boavista.

Já o internacional sérvio, de 30 anos, recupera de um traumatismo no pé esquerdo. Lesionou-se em Guimarães, em encontro da Taça de Portugal, saindo ao intervalo. É nessa competição que Fejsa deverá voltar a jogar, precisamente na receção ao Sporting, na primeira mão das meias-finais, marcada para 6 de fevereiro, no Estádio da Luz.