Jonas e Fejsa falham treino do Benfica na véspera da Champions

Jonas e Fejsa não subiram ao relvado esta terça-feira. Os dois ficaram no ginásio. No treino - o último de preparação para o jogo com o AEK - estiveram 24 jogadores durante os quinze minutos que foram abertos à imprensa.O Benfica encerra quarta-feira a participação na Liga dos Campeões, frente ao AEK, mas, antes de seguir para a Liga Europa, quer somar os três pontos com mais do que um objetivo em mente. É que, além do encaixe financeiro que está em jogo (2,7 milhões de euros pela vitória), as águias vão ainda lutar pelo orgulho de vencer perante os benfiquistas e... pelo estatuto de cabeça de série nos 16 avos-de-final da segunda competição da UEFA – evitando dessa forma, por exemplo, Chelsea, Arsenal, Dínamo Kiev, Eintracht Frankfurt ou RB Salzburgo.A partir das 12h45, Rui Vitória faz a antevisão do jogo, no Seixal. Quanto ao AEK, o técnico Marinos Ouzounidis fará a antevisão do jogo, na companhia de Boyé, a partir das 19h30. Trinta minutos depois, a formação grega realiza o treino de adaptação ao relvado da Luz.