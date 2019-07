Jonas e o ataque do Benfica: «Está bem entregue»

Jonas não tem dúvidas de que o ataque do Benfica está bem entregue. Presente, esta sexta-feira, numa sessão de autógrafos realizada no Estádio da Luz, o ex-avançado dos encarnados está plenamente confiante nos seus ex-companheiros, afimando que o Benfica tem um "grupo muito forte"."[O ataque] está bem entregue. O Seferovic já mostrou o potencial que tem, o Raul [De Tomás] também já o demonstrou no futebol espanhol e tenho a certeza que vai ter sucesso. Também há o Cádiz, um menino que chegou, e os jovens que estão no plantel. É um grupo muito forte", afirmou o brasileiro., devido a uma lesão crónica nas costas, Jonas afirmou que o seu desejo sempre foi deixar de jogar aos 35 anos. "Sempre pensei em jogar até aos 35 anos. Claro que se tivesse saúde poderia mudar alguma coisa, mas agora quero estar perto dos meus pais, lá no interior de São Paulo", revelou o antigo camisola 10 das águias, referindo ainda que "os objetivos [que tinha] foram além do que imaginava" ao serviço do Benfica.Antigo adepto do Corinthians, Jonas admite já ter mudado de clube. "Tive uma experiência muito boa no meu país. Sou grato a todos os clubes pelos quais passei. Quando era pequeno era 'corinthiano', mas agora sou benfiquista. Quando se é jogador de futebol, perde-se um pouco o lado de 'torcedor'", revelou.