Jonas e o insucesso de Gabigol no Benfica: «Noitadas? Foi uma coisa pontual...»

Gabriel Barbosa é, atualmente, uma das principais figuras do sucesso do Flamengo de Jorge Jesus no Brasil, mas a sua passagem por Portugal, nomeadamente pelo Benfica por empréstimo do Inter, deixou muito a desejar - um golo em apenas cinco jogos realizados.

Em entrevista exclusiva ao programa 'Os Donos da Bola', Jonas afirmou que as 'noitadas' não foram o problema do artilheiro do 'Mengão', mas sim a "falta de paciência" que demonstrou para ganhar um lugar na equipa.

"Uma vez ele saiu… foi uma coisa pontual. Como ele não jogava muito, talvez não tenha tido muita paciência para esperar por uma oportunidade. Ele vinha do Inter, se calhar pensava que iria jogar, mas o Benfica vinha de três campeonatos, a equipa estava certinha, não era fácil entrar na equipa. Com um pouco mais de paciência talvez tivesse triunfado como agora no Brasil", atirou.

Para Jonas, Gabigol é mesmo o melhor avançado brasileiro da atualidade. "Gabigol, sem dúvida! É muito forte, rápido e finaliza com muita frieza. No Benfica e no Santos jogava mais como extremo, mas é um nove puro», concluiu.