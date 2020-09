Jonas e um futuro cargo no Benfica: «Em princípio não pois teria de morar em Portugal»

Em abril, Jonas abriu a porta à possibilidade de ser um embaixador do Benfica "para estar próximo dos adeptos, das comunidades benfiquistas nos arredores de Lisboa e até fora do país". "É um projeto que está em mente, mas para já fico por aqui porque neste momento a família é a minha prioridade", vincava o ex-avançado na altura. Volvidos cinco meses, o antigo camisola 10 das águias rejeitou ter um cargo no clube porque isso o obrigaria a deixar o Brasil e a família.





"Desempenhar um cargo como o de Luisão? Em princípio não. Tenho uma relação muito forte com a minha família e os meus pais. O meu pai está com quase 80 anos. A minha tem quase 70. Ninguém me tira do pé deles. Estou no interior do Brasil, tenho viajado bastante e feito alguns negócios familiares. Gostava de, aos poucos, entrar no meio futebolístico mas não nessas funções, de estar ligado ao Benfica, porque teria de estar a morar em Portugal. Poderia estar ligado à deteção de novos talentos ou fazer uma parceria com o clube. Para já, fico por aqui. Tenho toda a minha vida aqui, perto dos meus irmãos, mas sempre a torcer pelo Benfica", deixou claro o artilheiro brasileiro em declarações à TVI24.Luisão, amigo e ex-companheiro de equipa no Benfica, foi também tema de conversa depois de o Girafa ter tido um acidente doméstico que o levou a ser internado no hospital."Acabei por saber ontem à noite. Recebi uma mensagem do meu irmão a falar sobre esse episódio. Pedi à minha mulher para entrar em contacto com a mulher do Luisão de quem sou muito amigo. A minha mulher falou com a dele e ela disse que o Luisão está a recuperar bem. Não lhe liguei ainda porque quero esperar que ele esteja a 100 por cento. Rezamos para que ele recupere para voltar depois ao trabalho no Benfica. Ficamos preocupados mas o Luisão vai voltar, fazendo o que mais gosta", atirou Jonas.