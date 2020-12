Jonas elogia Darwin: «Vai crescer muito no Benfica, principalmente nas mãos de Jorge Jesus»

O jogo desta noite diante do Paços de Ferreira contou com um ilustre convidado nas bancadas da Luz. Jonas, antigo avançado brasileiro do Benfica, marcou presença no encontro e antes da bola rolar comentou vários temas da atualidade do clube, desde o seu passado diante dos castores à qualidade de alguns jogadores do plantel. E aí houve um nome que se destacou: Darwin Nuñez.





"O Benfica fez muito bem em contratá-lo. É um sul-americano, tem uma garra tremenda nos jogos. Tem uma força e uma técnica, uma frieza para finalizar. Com certeza que vai evoluir e crescer muito no Benfica, principalmente nas mãos do nosso treinador Jorge Jesus. Daqui a dois ou três anos, quem sabe se não é um dos avançados de topo mundial", declarou o antigo dianteiro, à BTV.Pela frente do Benfica este domingo estava um adversário de boa memória para Jonas e o brasileiro fez questão de recordar. "Foi um golo bonito ao Paços, ainda por cima com a perna esquerda. Tomara que o Darwin faça um golo no jogo de hoje ainda mais bonito do que o meu! Vai fazer, ele tem muita qualidade."Afastado dos relvados, o Pistolas não deixa, ainda assim, de manter o contacto com a bola, ainda que a Covid-19 tenha tirado esse hábito. "Antes da pandemia sim, durante não houve quase nenhuma peladinha. As dores continuam no corpo e só mesmo para brincar com os amigos. É difícil porque estamos num momento complicado. Quando esta situação passar, sabemos que a bola com os amigos é importante. Faz parte da qualidade de vida boa."