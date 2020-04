Jonas: «Embaixador do Benfica? É um projeto que está em mente»

Depois de cinco temporadas com a camisola do Benfica, Jonas decidiu colocar um ponto final na carreira profissional e dedicar-se, a tempo inteiro, à família que deixara no Brasil.

Em entrevista exclusiva ao programa 'Os Donos da Bola', o ex-avançado das águias que mantém ligação com o clube da Luz, afirma ter recebido uma proposta de Luís Filipe Vieira para voltar aos encarnados... como embaixador.

"Agora quero estar próximo dos meus pais. Tirei um ano para estar aqui [no Brasil]. Quando terminei a carreira deixei bem claro ao presidente que regressava ao Brasil por esta questão. Estou um pouco desligado do futebol, tenho estudado áreas diferentes", referiu.

"Tenho contacto direto com o Benfica. Tinha viagem marcada para Portugal agora, o presidente diz-me para ir para lá, para estar próximo dos adeptos, das comunidades benfiquistas nos arredores de Lisboa e até fora do país. É um projeto que está em mente, mas para já fico por aqui, porque neste momento a família é a minha prioridade", concluiu.