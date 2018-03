Continuar a ler

Também a prestação de Grimaldo foi aplaudida por Siqueira. "O Grimaldo é um menino que acompanho desde o tempo em que ele estava na cantera do Barcelona. Tem muita qualidade, muita projeção ofensiva, aspetos fundamentais para uma equipa como a do Benfica, onde tem crescido e vai crescer muito. Está num clube onde a exigência é alta e isso só faz com que um jogador se desenvolva. Seleção de Espanha? Ainda vamos ouvir falar muito dele, tenho a certeza". E completou: "A seleção brasileira, com a chegada do Tite, teve muitos jogadores potencializados. O Brasil, hoje, tem muitos jogadores para todas as posições. O Jonas não deixa nada a desejar aos atletas que foram selecionados, mas quando a concorrência é grande alguns jogadores têm de pagar esse preço. Infelizmente, tem sido o Jonas a pagar, mas é um atleta que merece uma convocatória, merece estar na seleção brasileira, porque os números deles nos últimos anos são invejáveis".

Elogios, elogios e mais elogios é 'só' o que Siqueira sabe dizer de Jonas. O ex-jogador do Benfica, atualmente a recuperar de uma lesão no tornozelo, falou sobre o compatriota e lamentou o facto do camisola 10 não ter sido chamado à seleção brasileira "Conheço-o bem do tempo de Espanha, fomos adversários nalguns jogos. O Jonas é um atleta completo, dedicado, que trabalhou muito para chegar a este patamar. Agora está a colher o que plantou. Sabia que ele não ia ter dificuldades no Benfica e a prova disso é que o Jonas continua a bater recordes. É superprofissional e merece tudo de melhor, porque é um pai exemplar, um amigo. O Benfica tem de sentir-se orgulhoso por ter um jogador como o Jonas no plantel", afirmou ao site do Benfica.