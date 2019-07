Jonas: «Está a ser difícil dormir»

Despedida de Jonas Despedida de Jonas

Um dia depois de ter colocado um ponto final na carreira, Jonas afirmou em entrevista à BTV que o que sentiu quarta-feira na Luz foi a confirmação que tomou "a decisão certa"."Está a ser difícil dormir", começou por dizer o avançado brasileiro para pouco depois se emocionar ao ver o vídeo que o Benfica preparou e os cânticos que os adeptos lhe dirigiram quando saiu ao minuto 10 do jogo com o Anderlecht. "Há dois anos que tenho a lesão na lombar mas no último ano as dores foram mais intensas. Tive a primeira crise de muitas dores em agosto e depois outra em janeiro. Até mandei uma mensagem à minha família a dizer que ia ver se conseguia aguentar até ao fim da época. Depois chegou o Bruno Lage e foi decisivo", contou, destacando que sentiu muita força por parte do treinador. "Sou muito grato a Bruno Lage", afirmou.Em resposta a uma pergunta de um adepto, Jonas referiu que a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando falam do Benfica é "amor".Jonas disse ainda acreditar que Bruno Lage, que "tem uma competência tremenda", vai levar o Benfica ao 38.