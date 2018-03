Continuar a ler

O empresário do avançado benfiquista reproduziu ainda as palavras do irmão após saber que ficou fora dos eleitos de Tite: "Eu fiz o meu trabalho, tenho a minha consciência tranquila. Quanto à oportunidade vir ou não, não depende de mim e eu tenho de respeitar as pessoas que acham que existem outros jogadores à minha frente".



Tiago Gonçalves salientou que o selecionador brasileiro tinha muito por onde escolher, frisando que o Benfica, com Jonas incluído, tem de focar-se exclusivamente na conquista do título.



"Tite tem uma lista muito grande de nomes, chegou a dizer que tinha mais de 70. Por mais que se faça um trabalho como o que Jonas está a fazer no Benfica, a quebrar recordes, a destacar-se de forma singular, temos de respeitar e o Jonas continua a fazer o seu trabalho. Atualmente a distância para o FC Porto diminuiu significativamente e isso é, claro, um incentivo muito grande para que o Benfica e o Jonas continuem a dar o seu melhor para irem em busca do pentacampeonato", concluiu.