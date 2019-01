Jonas expulso pela 1ª vez deve falhar dois jogos

Jonas foi expulso pela primeira vez desde que chegou ao Benfica, na temporada 2014/15. Uma entrada do goleador sobre o guarda-redes Ricardo Ferreira foi o motivo para que este acabasse por sair mais cedo do terreno de jogo, devido a expulsão.

Tal aconteceu ao minuto 72, depois de alguns minutos de impasse. O lance obrigou a que Manuel Mota recorresse ao vídeo-árbitro, mas antes da decisão tomada pelo juiz minhoto, assistiu-se a algo curioso: Rui Vitória viu uma repetição do lance através do telemóvel de Tiago Pinto, diretor desportivo do Benfica, ficando visivelmente apreensivo com as imagens. Apesar disso, a expulsão motivou ainda protestos por parte do goleador, que ia dizendo ao árbitro que tinha atacado "a bola". Também Rúben Dias reivindicou bastante, mas a decisão estava tomada e Jonas deve agora falhar os dois próximo encontros das águias, frente a Rio Ave e Santa Clara.

Rui Vitória: «Vermelho a Jonas? Há muita expulsão para haver por esse campeonato fora» Rui Vitória: «Vermelho a Jonas? Há muita expulsão para haver por esse campeonato fora»

A carregar o vídeo ...

Refira-se também que Franco Cervi viu o quarto amarelo e passa a estar em risco de apanhar um jogo de castigo. Uma falta sobre Ewerton, ao minuto 22, foi o motivo para a punição.