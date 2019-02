Jonas faz tratamento em Madrid

Jonas deslocou-se esta terça-feira a Madrid para fazer tratamentos à zona lombar. O avançado brasileiro, que acabou o jogo de segunda-feira com o Chaves em dificuldades, viajou acompanhado do diretor clínico das águias, o espanhol Lluís Til Pérez.Poucas horas após ter marcado o quarto golo das águias diante dos flavienses , Jonas, de 34 anos, rumou à capital espanhola. O jogador foi observado pelo especialista a que já recorrera no verão, quando procurava debelar a lesão que o afastou da competição no início da temporada.Tratou-se de um tratamento de rotina, pois Jonas tem sido regularmente visto por esse clínico, não estando em perigo a sua presença no clássico. Disciplinarmente, também é opção, apesar de ter visto o quinto amarelo no campeonato , frente ao Chaves. Acontece que, à luz do ponto 10 do artigo 164 do regulamento disciplinar, o amarelo que antecedeu o vermelho direto em Portimão "não conta para efeitos de acumulação". Assim, em termos práticos, o brasileiro tem quatro amarelos.