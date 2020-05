Jonas: «Na Liga Europa eu nem viajava por ter de ir de avião»

Jonas findou a carreira de águia ao peito após cinco temporadas em que alcançou quatro campeonatos, reiterando que "acabou por tudo correr bem", mesmo tendo em conta o crónico problema de costas com que se debateu na reta final.





"Foram quatro meses de muito sacrifício de minha parte, da parte do treinador. Valeu a pena, fomos coroados com o título nacional e hoje vejo e sei que valeu o esforço. Foram quatro meses de muita dor, havia várias vezes que eu nem treinava, ficava só a fazer fisioterapia. Na Liga Europa eu nem viajava por ter de ir de avião face às más posições para as minhas costas. Foi terrível, mas valeu a pena, fomos campeões", reiterou em declarações ao UOL Esporte.O antigo avançado brasileiro dos encarnados explicou que queria termina a carreira em janeiro de 2019 mas o técnico Bruno Lage mudou-lhe a opinião. "Eu estava a sofrer com as lesões nas costas já há uns dois anos e isso acabou por travar as minhas costas. Eu não consegui fazer nada, já era a terceira ou quarta vez e eu tinha chegado ao limite. Disse que já tinha dado tudo, mas era um momento difícil na temporada. Tinha mudado o treinador no Benfica, o treinador que pegou a equipa estava na equipa B e tivemos uma conversa muito boa, muito franca. Ele disse que iria ajudar-me. Pediu para eu ficar por ser muito experiente, pelo respeito", recordou o 'Pistolas', agora com 36 anos.Acabar na Europa "foi a melhor escolha" para Jonas, mesmo tendo tido várias abordagens, tido sido a mais insistente do treinador Renato Gaúcho. "Nós temos uma boa relação, o Renato ajudou-me muito em 2010. Agradeci, tenho muito carinho e respeito por ele e pelo Grémio também. Juntou as duas coisas, mas naquele momento eu vivia um momento muito bom no Benfica e pensava em retirar-me lá, o presidente do clube já falava disso também e era difícil sair do Benfica. Tivemos uma conversa muito boa, mas agradeci: 'Agradeço Renato. Mas vou ficar e encerrar a carreira por aqui'", lembrou o artilheiro do Benfica.