Jonas é um jogador que muito agrada aos responsáveis do Palmeiras, clube que , de acordo com a imprensa brasileira, já terá tentado perceber junto da família do avançado se este teria desejo de regressar ao Brasil. Os diários locais sublinham que ainda não terá sido formalizada qualquer proposta junto da SAD benfiquista, mas que esse é um cenário que pode vir a acontecer, nem que seja no decorrer da próxima temporada, quando termina o vínculo do goleador ao emblema do clube da Luz.De qualquer forma, a mesma publicação assume que a saída de Jonas do Benfica não será fácil de se verificar. Em primeiro lugar, não está nos planos de Luís Filipe Vieira libertar o 10 das águias, que é uma das estrelas do plantel, mas também porque Jonas e a respetiva família já assumiram a vontade de continuar a viver em Portugal, mesmo para lá do término da carreira.