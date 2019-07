Jonas: «Não foi fácil tomar a decisão mas já me preparava desde a época passada»

Luz gritou por ele e Jonas entrou no relvado de lágrimas nos olhos Luz gritou por ele e Jonas entrou no relvado de lágrimas nos olhos

A carregar o vídeo ...

Jonas aproveitou o intervalo do Benfica-Anderlecht , jogo no qual participou nos primeiros 10 minutos, para falar à BTV sobre o dia desta quarta-feira, que marcou o final da sua carreira como futebolista. O agora ex-avançado brasileiro sai com boas recordações."Dia especial, marcante. Inesquecível. O apoio dos adeptos e esta família vou levar para sempre comigo. É uma despedida dos campos, mas um até breve ao Benfica, porque vou estar passando por aqui para visitar.""Não é fácil tomar esta decisão, até porque foram 15 anos de carreira, mas a partir do meio da temporada passada já me vinha preparando para este dia. Já me mentalizava que não estava nas melhores condições, principalmente fisicamente. Estou tranquilo com a decisão, foi o melhor para mim e para a minha vida. Até porque vimos de uma época fantástica com a reconquista e por isso parto feliz.""É difícil escolher só um pouco, porque foram tantos neste cinco anos em que representei o Benfica e são mesmos esses anos que ficam como o melhor momento do Jonas no Benfica.""Obrigado! Por vezes, na rua olhas nos olhos das crianças e tens noção da importância que o Benfica tem para eles.""Sempre disse que pretendia acabar a carreira no Benfica e graças a Deus tudo correu como planeado e tive o privilégio de acabar a minha carreira num clube tão grande como o Benfica. A seu tempo vou falar sobre o meu futuro, para já estou tranquilo."