Jonas: «O Benfica é muito mais equipa do que o PAOK mas isto é o futebol»

Jonas regressou ao Brasil após acabar a carreira de futebolista em 2019, precisamente no Benfica. O antigo avançado continua atento às águias e garantiu ter ficado contente com a vitória diante do Famalicão "numa atuação muito convincente", mas não conseguiu assistir à eliminação da Liga dos Campeões.





"O jogo do PAOK acabei por não ver. Houve aqui dificuldades em transmitir o jogo [no Brasil]. Fiquei triste pelo resultado mas também havia pouco tempo de trabalho. Sabemos que não é fácil, o Jorge Jesus acabou de chegar. Sabíamos que a expectativa era grande também. Com certeza que o Benfica é muito mais equipa do que o PAOK mas isto é o futebol. Às vezes os resultados não aparecem. Na Liga Europa, o Benfica tem condições de chegar à final tal como aconteceu com o Jorge Jesus na equipa. É por isso que torcemos", vincou o ex-jogador em declarações à TVI24, sublinhando ter ficado feliz pelo regresso de Jorge Jesus ao Benfica, por quem foi orientado em 2014/15, também na Luz."Tenho um carinho e um respeito enorme por ele. Se fui para o Benfica, ele foi um dos responsáveis juntamente com o presidente e o Rui Costa. Acabei por trabalhar só um ano com ele. Aprendi muito em termos táticos. Ele é muito exigente, toda a gente sabe isso, é o seu estilo. É um treinador que tira o máximo de cada jogador. Costumo dizer aos meus amigos que há aqueles jogadores que não têm tanta qualidade e que ele faz chegar a um nível impressionante. Ele tem esse potencial. Vi isso com vários jogadores que tiveram uma evolução brutal com ele. Teve muito sucesso por todos os clubes onde passou, especialmente no Benfica. Ficamos contentes por ter voltado. Conhece bem a casa, tem identificação com o clube. Torcemos pelo sucesso dele", afirmou Jonas.