Jonas: «O presidente do Benfica brincava muito com o meu físico»

Jonas chega ao Benfica em setembro de 2014 na condição de jogador livre, já depois do mercado de transferências se fechar e após se desvincular do Valencia. O antigo jogador das águias recordou as negociações com o clube da Luz e das palavras de Luís Filipe Vieira.





"Quando o meu irmão viaja para Portugal, eu também viajo para negociar com o presidente. Isso marcou-me muito desde o início. Foi uma relação de carinho e respeito. Não era normal o jogador estar presente. Queria mostrar ao presidente que pelo facto de ter 30 anos – nesses momentos há muitas dúvidas – iria empenhar-me ao máximo para ter bons resultados no Benfica. O presidente brincava muito com o meu físico, sempre fui magrinho e nunca fui forte fisicamente. ‘É preciso mais força para aguentar o treino’, dizia ele. O Benfica exige muito da parte física, os adeptos exigem muito mas ele pensava que iria dar certo. Dizia que faria os exames, iria à Luz e iria gostar muito do clube. Isso chamou-me a atenção", explicou em declarações ao BenficaPlay."O Rui Costa tinha uma afinidade muito grande sempre que a gente se via. Mesmo durante os jogos, antes dos jogos, vinha sempre falar comigo, passava tranquilidade e confiança. Sabia que eu era um dos mais experientes. Passava confiança para eu passar isso para os colegas. O Rui fazia isso muito bem.""Foi o último jogo do campeonato que nos deu o título, tão esperado e sonhado por todos. Até durante a semana, a preparação foi diferente, estava decidido que seria o meu último jogo. Sabia que era o momento-chave, seriam os meus últimos minutos como profissional. Fiquei muito feliz por terminar a carreira no Benfica porque era o que eu queria. Foi uma semana diferente, acabava por nem dormir bem durante a noite. A minha mulher comentava comigo que estava muito ansioso. A última vez que arrumei a mala para ir para a concentração, o último jantar, o último pequeno-almoço, senti tudo como se fosse o último e aproveitei da melhor forma. Vivi intensamente esses minutos, esses últimos meses. Eles brincavam muito comigo, gozavam muito comigo nesses últimos treinos. Foi um ambiente muito saudável que levarei comigo para sempre.""Só pensava no Marquês de Pombal a pensar que iria ser bonito, depois de uma temporada de dificuldades. Demos a volta por cima, depois das dificuldades e eu só pensava no trajeto do estádio até ao Marquês. Festejei muito. Após os festejos, eu estava muito desgastado nos dias seguintes. Parece que tinha jogado um jogo de não sei quantas horas."