Jonas orgulhoso por usar mítico número 10 de Chalana

Aí está Jonas. O jogador voltou ontem à competição, o que não acontecia há mais de um mês, mas o goleador mostrou que neste período não desaprendeu e aproveitou para bisar nos 17 minutos que esteve em campo diante do Nacional. No final, o brasileiro correu para as redes sociais para mostrar o orgulho que sente ao usar o mítico nº 10. "Parabéns Chalana, uma enorme camisola 10 da história do Benfica. Um orgulho usar o mesmo número do ‘Pequeno Genial’", destacou no Instagram o atacante, de 34 anos, fazendo acompanhar o texto com uma fotografia dele mesmo a exibir a sua camisola.

Com ou sem goleada, era de prever que Jonas entraria em campo a qualquer altura... e o brasileiro estava cheio de vontade. A meio da segunda parte, quando ainda realizava exercícios de aquecimento junto à linha lateral, o ‘Pistolas’ parou de aquecer para aplaudir o colega Andreas Samaris. O médio grego saiu aos 62 minutos, para dar lugar a Florentino, e agradeceu aos milhares de adeptos que se levantaram para o aplaudir. Também ontem foi um dia especial para Krovinovic, que não tem sido aposta Lage: entrou aos 68’.