Jonas: «Pela entrega e luta saímos orgulhosos deste jogo»

Jonas considera que o Benfica não foi feliz no, na Liga dos Campeões, frisando mesmo que o resultado foi "injusto". Ainda assim, o avançado brasileiro, que foi titular e marcou o golo das águias, sai satisfeito com a entrega da equipa."Foi um bom jogo da nossa parte. Podíamos ter feito mais golos, o resultado foi injusto. Claro que do outro lado esteve um Ajax que tem estado bem e que tem qualidade, mas a equipa fez por merecer a vitória. A nossa situação não é tao confortável, tanto na Champions como na Liga. No último minuto a bola podia ter entrado e acabou por não entrar… Estamos tristes por isso, mas na entrega e na luta saímos orgulhos", salientou o avançado brasileiro, à TVI24.Em relação à série negativa em que o Benfica está imerso, Jonas lembra que a equipa já passou pelo mesmo noutras temporadas, tendo ainda assim alcançado o título nacional."Há sempre ansiedade quando os resultados não acontecem. Somos uma equipa experiente. Nos outros anos em que fomos campeões também passámos por dificuldades. Todos juntos temos tudo para dar a volta. No próximo jogo, do campeonato, temos de voltar a vencer para estarmos perto dos primeiros lugares. Nos últimos jogos tivemos derrotas inesperadas, mas ainda falta muito campeonato. Esse jogo vai-nos fortalecer, por mais que a vitória não tenha chegado", sublinhou.A terminar, Jonas frisou que está perto do seu melhor nível: "Fisicamente estou a melhorar. Na última época tive um problema muito grave na coluna que me condicionou, toda a gente sabe disso. É continuar a trabalhar para que possa corresponder dentro de campo", rematou.