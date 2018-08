Jonas, Pizzi e Rúben Dias recebem prémios referentes a 2017/18

Jonas, Pizzi e Rúben Dias receberam esta quinta-feira os prémios referentes à época 2017/18 entregues pela Liga Portugal. A entrega dos troféus aos jogadores do Benfica realizou-se pelas mãos de João Martins, director-executivo jurídico da Liga Portugal, na Caixa Futebol Campus.Pizzi e Jonas foram distinguidos por fazerem parte do Melhor Onze da Liga NOS, sendo que o avançado brasileiro também recebeu o galardão do Melhor Marcador da competição.Já o defesa-central Rúben Dias arrecadou o troféu de Jogador Jovem do Ano da Liga NOS, depois de ter agarrado um lugar na equipa principal orientada por Rui Vitória.Recorde-se que as distinções já tinham sido feitas no Kick-Off da Liga Portugal mas só esta quinta-feira foram entregues os troféus.