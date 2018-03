Jonas terá hoje uma boa oportunidade para se isolar como o jogador do Benfica a marcar em mais jornadas de um campeonato. Frente ao Marítimo, o internacional brasileiro assinou um hat trick e ampliou para 21 o número de rondas a faturar na presente edição da Liga, igualando dessa forma o mítico Eusébio, que na campanha 1972/73 chegou aos... 40 tiros certeiros no referido número de partidas – Jonas leva agora 30.

A dar força à possibilidade de o avançado benfiquista poder já nesta tarde lograr este feito está o registo do camisola 10 contra o Aves. Afinal, no único confronto do dianteiro contra os agora comandados de José Mota, Jonas atirou duas bolas para o fundo das redes de Quim, curiosamente ambas na conversão de penáltis. No tal jogo da primeira volta da presente edição da Liga, os encarnados venceram por 3-1, com Seferovic a fechar a contagem para os benfiquistas.