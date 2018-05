Continuar a ler

"Quando saio à rua e tenho o carinho de todos, acabo por me situar. Estou muito grato. Sou muito respeitado, acarinhado e elogiado, o que só me motiva mais para fazer bons jogos, grandes temporadas, ultrapassar os meus números, ganhar títulos, porque tudo gira em torno disso para ficar ainda mais marcado na história do Benfica".

Jonas concedeu uma entrevista ao site oficial do Benfica na qual confessa que as épocas de águia ao peito têm sido as "melhores da carreira" e revela ainda o "muito carinho" que recebe de toda a gente do clube da Luz."O meu primeiro ano foi muito bom, de afirmação e o segundo foi ainda melhor. Tenho crescido a cada ano, com todos os meus colegas. Estou feliz. Vejo que o que estou a viver aqui vai ficar marcado para sempre. As épocas no Benfica têm sido das melhores da minha carreira", afirmou o avançado brasileiro na entrevista publicada esta quinta-feira.