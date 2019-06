Jonas rendido a Jesus: «O meu melhor futebol é no Benfica e isso deve-se a ele também»

A propósito da chegada de Jorge Jesus ao Flamengo , o Globoesporte decidiu dar voz a alguns jogadores que já foram comandados pelo treinador português, entre os quais Jonas, David Luiz, Júlio César ou Ramires. Foram sete os nomes abordados e em comum (para lá de terem trabalhado com o técnico, claro está!) têm apenas palavras positivas a deixar ao treinador luso de 64 anos.É o caso de Jonas, avançado do Benfica, que apesar de apenas ter trabalhado durante um ano com o técnico admite que o seu melhor futebol surgiu precisamente por sua influência. "Um dos melhores treinadores que eu já tive em termos táticos. É detalhista, dedicado, comprometido. Tinha 30 anos quando fui trabalhar com ele e, mesmo assim, aprendi muito. Passei a ver o futebol de forma diferente depois de trabalhar com ele. É muito inteligente. Os treinos são excelentes. Ele exige muito, exige o tempo todo. É perfeccionista. Se não for da forma que ele gosta, vai cobrar, algo que vejo como uma virtude. Passei a jogar o meu melhor futebol quando cheguei ao Benfica e isso passa por ele também. Estivemos juntos apenas por um ano, mas foi muito bom para aprender tanto ofensivamente quanto defensivamente. Preocupa-se com tudo", admitiu Jonas.Para além do avançado, David Luiz admite que JJ foi "um dos treinadores mais especiais" com o qual trabalhou. "É muito detalhista e perfeccionista. É apaixonado por futebol, assiste a três jogos ao mesmo tempo. Sem dúvida foi quem mais me potencializou na carreira. Vai em busca do grande objetivo que é conseguir algo grande no futebol. Foi para isso que ele nasceu e é para isso que ele vive".Da mesma equipa do Benfica, Ramires destacou a atenção dada ao aspeto tático. "O seu entendimento nessa componente é diferenciado, tanto é que ele tem a fama em Portugal de pegar em equipas que não estão tão bem e melhorar o seu futebol. Com o Benfica foi mesmo assim. Antes de chegar não estávamos bem e, depois, tornou-se aquela equipa que todos gostam de ver jogar, com um futebol bastante competitivo. Acredito que tem tudo para dar certo e para acrescentar ao Flamengo e ao futebol brasileiro".Já Artur Moraes considera-o como sendo o "melhor treinador" que teve a comandá-lo. "É um grande treinador, tanto em relação a treinos quanto em relação à tática de jogos. É indiscutível. É um dos melhores do mundo. Acho que vai acrescentar muito ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro preciso disso, para evoluir e para ser mais atrativo para todo o mundo", considerou.Por fim, Guilherme Siqueira também deixa elogios ("é super competente, perfeccionista, trabalhador, apaixonado pelo futebol") e faz até uma comparação a Diego Simeone - "foram os dois melhores treinadores que tive", admite.