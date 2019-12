Jonas revela no Brasil a pergunta que não se pode fazer a um português

Jonas sobre Sergio Ramos: «É bastante maldoso» Jonas sobre Sergio Ramos: «É bastante maldoso»

Jonas deu uma entrevista ao canal do YouTube 'Desimpedidos' e foi desafiado pelo entrevistador a responder a umas perguntas rápidas, uma delas sobre Cristiano Ronaldo."Dizer a um português que o Messi é melhor do que o CR7? Jamais! Não dá, está maluco? São diferentes, o Cristiano é trabalho, o outro é génio, é de outra dimensão", considerou o antigo avançado do Benfica."Uma vez encontrei-me com o Cristiano em Portugal, ele é fantástico, um tipo sensacional, uma pessoa muito simples", recordou o brasileiro. "É tão difícil chegar perto do Messi e ele [Ronaldo] chegou com muito trabalho. O mérito é dele porque o outro já tem isso..."