Jonas, Salvio e Samaris: Vieira esclarece situação do trio na Luz

Luís Filipe Vieira afirmou esta terça-feira na TVI24 que Jonas é o jogador mais bem pago do Benfica e já estava nessa condição antes de renovar. O presidente falou ainda das situações de Salvio, que pode renovar, e Samaris, que tem o futuro em aberto."O Benfica demonstrou sempre interesse em renovar com Jonas, queríamos renovar mais um ano. O Jonas numa primeira fase houve uma altura em que queria sair. Conversando com a família, o Jonas conversou comigo e disse que não queria sair. Vieram os irmãos dele tratar da papelada e assim sucedeu. Ele já era o jogador mais bem pago do plantel na altura. Ferreyra não ganhava mais. O jogador mais caro do Benfica é Jonas, neste momento. Não interessa quanto ganha"."Há vontade do Benfica para renovar. O empresário está em Portugal e depois da amanhã verei se estou com ele. Acho que é rápido fechar esse processo. O Benfica tem toda a vontade em que ele fique e o Salvio também terá toda a vontade em ficar.""É um jogador do Benfica. Neste momento não tem sido titular, é um ativo bom. Veremos nos próximos meses.""Não queremos fazer negócios. Pode haver um caso ou outro onde poderemos mexer. Neste momento temos um plantel com 28 jogadores, somos capazes de encurtá-lo um pouco. Sair Ferreyra? Não sou eu que vou decidir isso . É o nosso treinador. Não estou a ver que seja o Ferreyra."