Jonas somou o seu 31.º golo esta temporada ao serviço do Benfica, em jogos da Liga, o que o aproximou da liderança da Bota de Ouro europeia. Atualmente com 46,5 pontos (31 golos vezes o coeficiente 1,5 da Liga portuguesa), o avançado viu os rivais marcar passo este fim de semana. Cavani, Messi e Salah, todos com 48 pontos na lista, não marcaram, ao passo que Kane, também com 48, joga hoje a possibilidade de se isolar no comando da tabela, em casa do Bournemouth. Mas a concorrência aperta conforme se aproxima o final da temporada. O polaco Lewandowski, do Bayern Munique, apontou um hat trick e soma atualmente 46 pontos, os mesmos que Immobile, da Lazio, que defronta hoje o Cagliari.