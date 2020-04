Jonas sobre Jorge Jesus: «Por incrível que pareça, quando perdíamos ele ficava mais tranquilo»

Jorge Jesus foi, sem dúvidas, uma pessoa importante na carreira de Jonas. O ex-avançado do Benfica afirmou, em entrevista exclusiva ao programa 'Os Donos da Bola', guardar "muito carinho" pelo treinador português.

"Foi o treinador que me quis no Benfica, junto com o Rui Costa. É um treinador por quem tenho muito carinho, trocamos muitas mensagens. Trabalhei um ano com ele, é gente boa. Cobra muito, quanto mais ganha mais ele cobra. E por incrível que pareça, quando perdíamos, porque no Benfica era difícil perder com ele, ele ficava mais tranquilo. Aprendi muito com ele, durante a semana faz treinos diferenciados. Em Portugal ele é rei, todos gostam dele, é idolatrado", apontou.

Jonas não duvida que o sucesso do técnico luso no Brasil, ao serviço do Mengão, é tudo graças ao seu trabalho e dedicação.

"O sucesso que está a ter no Brasil começou por deixar-nos pensativos, o campeonato é muito diferente, mas o trabalho dele no Flamengo, o sucesso, tem muito a ver com ele", atirou.

Entre a seleção brasileira e a portuguesa, Jonas acredita que o técnico português assumiria mais facilmente o comando da canarinha, apesar de ser algo que "não passa muito" pela sua cabeça.