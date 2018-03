Jonas cumpre uma das melhores épocas da carreira, no que diz respeito a golos e exibições, e, por isso mesmo, mantém a esperança de ser chamado por Tite para os próximos compromissos da seleção do Brasil, marcados para os próximos dias 23 e 27, frente a Rússia e Alemanha, respetivamente.

Os convocados, esses, serão divulgados hoje às 14 horas (em Portugal continental), sendo que o facto de Tite ser conhecido por não fazer muitas mudanças nos eleitos poderá ser ‘fatal’ para o 10. Certos no ataque canarinho estão Firmino (Liverpool) e Gabriel Jesus (Manchester City), sendo que, para o lugar de Neymar, que se lesionou recentemente com gravidade, Tite poderá promover a chamada de Diego Tardelli (Shandong Luneng).

Aos 33 anos, Jonas continua a sonhar com o regresso ao escrete. Com 34 golos em 2017/18 (31 na Liga), o goleador acredita que, se chegar aos 40 no campeonato, o Mundial ficará mais perto.