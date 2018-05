O Benfica partilhou no site oficial uma comparação realizada entre Lionel Messi, do Barcelona, e Jonas, reiterando que ambos terminaram com 34 golos, num máximo entre as principais ligas europeias, apesar do argentino ter conquistado a Bota de Ouro. Através da conta pessoal de Instagram, o avançado brasileiro não ficou indiferente à reportagem: "Obrigado Benfica! Uma honra e um orgulho poder fazer golos com esta camisola!"