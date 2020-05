Jonas: «Sucesso de Jorge Jesus no Brasil não é surpresa»

Jonas garante que não ficou surpreendido com o sucesso de Jorge Jesus, como treinador do Flamengo. O amadorense foi o treinador que o levou para o Benfica.



RECORD - Como explica o fenómeno Jorge Jesus no Brasil? Tem falado com o treinador?





JONAS - Sabia que havia grande possibilidade de ter esse sucesso. Trata-se de um excelente treinador, que sabe tirar o melhor dos jogadores. Para mim, não é surpresa e ele merece-o. É trabalhador, detalhista e muito focado na excelência. E falamos-nos, sim. Tenho muito carinho por ele torço para que tenha ainda mais sucesso.