Jonas: «Taarabt é um homem de boa cabeça»

Para lá de ter elogiado Darwin, Jonas falou ainda de outros jogadores do plantel do Benfica, nomeadamente Taarabt e do seu compatriota Everton.





Sobre o marroquino, o Pistolas fala num "um jogador diferente". "É difícil encontrar jogadores com a qualidade do Taarabt. Estou feliz por ele ter recuperado da Covid-19. Fico feliz pela segunda oportunidade que o Benfica lhe deu. Ele aproveitou. É um homem de boa cabeça. Errou no passado mas acabou por aprender com os erros. Hoje está a desfrutar da sua qualidade, num clube espetacular, de muita visibilidade. Torcemos para que continue a jogar no mais alto nível para ajudar o Benfica.", disse, à BTV.Já sobre Everton, assume que o Cebolinha precisa de tempo. "É um jovem jogador de muito talento, de muita qualidade. É mais um jogador que o Benfica fez bem contratar. A adaptação leva um tempo, é normal porque acabou de sair do Brasil. Nas mãos do Jorge Jesus tenho a certeza que ele vai evoluir muito e até a jogar muito mais do que ele jogou no Grémio. Torço por isso. Fico feliz por termos grandes jogadores no Benfica hoje em dia, juntamente com jogadores experientes de que falámos, Taaarabt, Pizzi, Rafa e André Almeida, que hoje não está a jogar por causa da lesão. Eles vão ajudá-lo a, num curto prazo, estar em melhor nível do que vem tendo. No último jogo esteve bem, ficamos felizes", disse.Jonas falou ainda de outro bem conhecido seu, o médio Pizzi. "Já vem de outros anos [marcar tantos golos]. O Pizzi é um jogador que chega muito perto da baliza, está sempre próximo. Os treinadores que trabalharam com ele cobraram sempre isso. Sabiam que ele tinha golo. É um jogador de muita qualidade. Se não foi aquele com quem tive a maior sintonia, foi um deles com quem tive uma sintonia muito boa. Tenho muito carinho pelo Pizzi como por todos no Benfica. É um jogador diferente, demonstrou e está a demonstrar. Torço por ele."