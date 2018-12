Jonas: «V. Setúbal aposta muito em duelos físicos»

Jonas mostrou-se feliz pela vitória deste sábado em Setúbal , frisando que a equipa soube ultrapassar as dificuldades impostas pelos sadinos."Foi um jogo muito difícil, num campo bastante difícil, contra um adversário que luta bastante e dificulta muito. Fizemos uma primeira parte muito boa, entrámos muito bem. No segundo tempo tivemos bom controlo e bom ritmo. Claro que o resultado era apertado com este V. Setúbal, aqui, que aposta muito num jogo com muitos duelos individuais e físicos. Estamos felizes pelos três pontos."Era importante fazer um golo ao início do jogo porque dá tranquilidade à equipa"."Buscamos a regularidade, o campeonato precisa disso. Quanto mais vencermos, mais próximos estamos do nosso objetivo".