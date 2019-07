Jonas vai continuar na estrutura

Jonas despediu-se ontem dos relvados, mas é já um dado adquirido que irá continuar ligado ao Benfica, neste caso com outras funções. Estas ainda terão de ser afinadas a breve trecho, mas o Pistolas seguirá como colaborador do clube, à imagem do que aconteceu, por exemplo, com Luisão. Hoje, na BTV, o agora... ex-jogador dará uma última entrevista com mais fôlego.