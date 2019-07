Jonas vai lançar um livro no final do mês

Jonas voltou a falar esta sexta-feira do fim da carreira, motivada pelas dores nas costas, e dos projetos para o futuro que passam, entre outras coisas, por um maior apoio à família e pelo desejo de "fazer alguns cursos administrativos".O avançado esteve com a família no 'Programa da Cristina' e revelou que no final do mês vai lançar um livro, no qual serão reveladas algumas histórias de bastidores.Jonas deixou também agradecimentos a Jorge Jesus, Rui Vitória e Bruno Lage e destacou a "humildade e capacidade de trabalho" de Luís Filipe Vieira.