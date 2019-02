Jonas vê amarelo mas pode ir ao Dragão

Ao contrário do que foi inicialmente afirmado, Jonas não vai falhar o jogo com o FC Porto no próximo sábado apesar de tecnicamente ter visto esta segunda-feira o quinto cartão amarelo da temporada.A explicação prende-se com a expulsão do brasileiro frente ao Portimonense na jornada 15, jogo onde já tinha visto um amarelo e é precisamente esse cartão que não entra agora nas contas para a sequência.Assim, Jonas tem agora quatro cartões amarelos na Liga e pode ser opção para o jogo no Dragão.Notícia atualizada às 23h07.