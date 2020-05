Jonas: «Vejo em Lage um pouco de Jorge Jesus e Rui Vitória»

Jonas falou de todos os treinador que teve aquando da sua passagem de cinco temporadas pelo Benfica. Agradeceu a Bruno Lage e garantiu que o setubalense tem um pouco dos outros dois técnicos que o orientaram ao serviço das águias.





"Desde a sua chegada, acho que todo o grupo ficou encantado. Vejo um pouco de Jorge Jesus e Rui Vitória, é um treinador novo que trabalhou muito tempo nas camadas jovens do Benfica. Os primeiros treinos foram muito marcantes para nós. Vimos que estava ali um grande treinador e uma grande pessoa, sentimos que poderíamos dar a volta aquela situação, por muito que pudéssemos estar sete pontos atrás do FC Porto. Da maneira que treinávamos e vínhamos a jogar, toda a gente passou a acreditar que poderíamos chegar ao fim e festejar. Da minha parte, como ele conduziu eles cinco meses foi muito importante para que eu pudesse chegar ao fim. Todos sabiam das minhas dores, da minha lesão nas costas. Havia dias que nem treinava e ele dizia-me para fazer o trabalho de prevenção. Isso foi importante para que pudesse chegar inteiro ao fim e motivado. Depois do jogo com o Portimonense, ele mostrou o vídeo do jogo, do que tínhamos feito de bom, mostrou os golos. O Bruno Lage focava-SE muito nisso, no facto de ter ido buscar a bola aos centrais e ido para a frente. O André Almeida cruzou e eu dou um pique de não sei quantos metros. Mais do que metade do campo para fazer o golo. Ele deu ênfase a esse esforço e ao meu trabalho. Dessa forma, deixava-me ainda mais motivado. Sabia da forma como ele lidava com os jogadores", explicou em declarações ao BenficaPlay, recordando a lembrança de Lage no balneário."Fui surpreendido na despedida com o quadro, tudo o que ele tinha detido acerca do sacrifício repetiu-o. Todo o esforço ficou registado no quadro", reiterou.