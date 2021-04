Jonas: «Waldschmidt é um jovem com muito talento, tem uma perna esquerda diferente»

Jonas deixou elogios a Waldschmidt, o atual 10 do Benfica, uma camisola que o antigo avançado envergou com muito sucesso nos encarnados.





"É um jovem com muito talento, tem uma perna esquerda diferente e tem tudo para evoluir, está no clube certo para tudo isso se concretizar. Tem feito bons encontros, é um jogador de que gosto. Ele tem golo, chega à área e ocupa espaços importantes. Com certeza está bem encaminhado. Esperemos que tenha sucesso no clube e com a camisola 10", referiu Jonas à BTV.O ex-futebolista diz que tem acompanhado a temporada das águias, que considera "atípica", lembrando os "muitos infetados" durante várias semanas: "Foi muito difícil para todos. A chegada do míster gerou muita expectativa. Desejo que em breve estaremos de novo a ganhar títulos. Temos ainda a Taça de Portugal, que é importante. O campeonato está difícil mas foi um ano complicado para todos."