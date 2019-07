'Joninhas' disse "até breve" ao Benfica e ex-companheiros responderam em grande

"Este é um até breve, vou estar sempre convosco": foram estas as palavras de agradecimento que Jonas proferiu, esta sexta-feira, na apresentação do seu livro "Amor e Gratidão".No evento que decorreu no Estádio da Luz, que contou com a presença de um grupo de adeptos e do presidente Luis Filipe Vieira , o ex-avançado do Benfica aproveitou para agradecer a todos os envolvidos neste seu novo projeto fora dos relvados."Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui presente, isso é muito importante para mim. Aos que não puderam estar, por um motivo ou por outro, também quero agradecer. Hoje tenho de agradecer a muitas pessoas, mas em especial a estas duas que estão aqui ao meu lado: o Jaime Abreu e o Luís Miguel Pereira, que foram as duas pessoas responsáveis por estarmos a trabalhar no livro. Muitos dos momentos que vivi aqui, desde 2016, estão aqui guardados. Desde os meus êxitos, a alguns ex-companheiros, com os quais tive o privilégio de participarem neste projeto, ex-treinadores, o presidente e a minha família. Este é um até breve, vou estar sempre convosco. Nunca vou deixar de vir aqui", referiu o antigo camisola 10 das águias.Durante o evento, algumas mensagens de ex-companheiros, como João Félix, Pizzi e André Almeida, e figuras públicas, como a apresentadora Cristina Ferreira, desejaram sucesso para o lançamento do livro de Jonas."Joninhas, queria mandar um novo abraço nesta tua nova fase. Espero que esteja tudo bem, estou a torcer por ti. Não vou poder estar presente, mas vai correr tudo bem. Grande abraço, papai""Joninhas, meu querido, infelizmente não consigo estar presente no lançamento do teu livro, pois estou nos EUA a representar o Benfica mas queria mandar-te um grande abraço e desejar-te muita sorte no lançamento do livro. Espero que seja um sucesso, como foi toda a tua carreira. O meu muito obrigado por tudo. Estamos juntos, Joninhas. És o maior!""Olá Joninhas. As pessoas vão gostar muito de poder conhecer um pouco mais de ti. Uma coisinha: chega no fundo e olha para trás""Sabes que te desejo o melhor. Adorei ter-te aqui na minha casa, assim como à tua família. Percebeu-se o porquê de tu teres tantas vezes pensado em desistir, por saudades da tua família. Para mim, a imagem de ternura e de apego que tu tens aos teus que ficará na minha memória. Esta casa será sempre tua, sendo que esse estádio é de todos"