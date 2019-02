Jorge Andrade explica declaração sobre João Félix

Jorge Andrade já veio esclarecer as declarações proferidas na RTP3 sobre João Félix e que levaram o Benfica a exigir uma tomada de posição por parte da estação pública. "Eu disse isto no contexto de que quando jogava fazia-me respeitar .... aos que jogavam. Longe de mim estar a dar tácticas aos adversários do Benfica para que agridam qualquer jogador. Daí peço desculpa se ficou essa ideia no ar, sendo @joaofelix79 um jogador que admiro. Abraço", pode ler-se na conta de Instagram do antigo internacional português.Na News Benfica, o clube da Luz considerou esta quarta-feira a declaração do ex-jogador "lamentável" e disse que a mesma "merece ser melhor explicada pela Direção de Informação da RTP".