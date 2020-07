Jorge Corrula critica forma como o Benfica anunciou Jorge Jesus: «Vale tudo para ganhar?»

O ator Jorge Corrula, que é também um conhecido adepto do Benfica, criticou duramente a forma como o Benfica anunciou o regresso de Jorge Jesus ao clube. "Bem-vindo a casa, Jorge Jesus", foi a mensagem publicada pelos encarnados nas redes sociais a oficializar o retorno do treinador e o ator fez questão de lembrar as atitudes passadas do técnico.





Ver esta publicação no Instagram Bem-vindo a casa, @jorgejesus ! Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica) a 17 de Jul, 2020 às 3:51 PDT

"Não tenho certezas em relação a este regresso. Mas sei que serei Benfiquista até desaparecer, e o Benfica será sempre a Minha Casa. Agora colocar na legenda "Bem-vindo a casa" não me parece muito feliz. Independentemente dos resultados desportivos o Jorge Jesus já nos mostrou que chama "Casa" a vários lugares. Vale tudo para ganhar?", disse no Instagram, em resposta a essa mesma publicação das águias.Recorde-se que nesse mesmo post houve lugar a likes de jogadores do Benfica e comentários de antigos futebolistas do clube