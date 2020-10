Jorge Jesus: « Quero ser campeão europeu, mas de conversa não chega»

Jorge Jesus reforçou esta quarta-feira que ambiciona conquistar a Liga dos Campeões, objetivo que já não é possível esta temporada.





"Tínhamos objetivos mas esses são conquistados com a noção e tempo das coisas. Também quero ser campeão europeu, mas de conversa não chega. O que é importante e fundamental é mostrar o que sabemos dentro do campo. Agora estamos na Liga Europa e é isso o que interessa", disse na Polónia, na véspera do jogo com o Lech Poznan para a Liga Europa."Temos de ter consciência que amanhã vamos disputar o primeiro jogo da Liga Europa. Temos de ter ambições nesta prova e elas passam por vencer amanhã e passar o grupo. Depois é tentar ir o mais longe possível, já chegámos mais que uma vez à final nesta prova, mas neste momento a Liga Europa é mais dividida do que há uns anos. Aparecem equipas de Champions, como o Benfica, uma equipa de Champions que está na Liga Europa. Temos de enfrentar a realidade", acrescentou.