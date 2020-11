Jorge Jesus: «A única anormalidade até aqui é o FC Porto»

Jorge Jesus diz que não está surpreendido com o arranque de temporada do Sporting - que hoje pode ser líder à condição - e apontou a atual situação do FC Porto como um "período" que todas as equipas têm. Em conferência de imprensa este domingo, de lançamento ao jogo com o Boavista (amanhã, 21 horas), o treinador do Benfica avaliou o momento dos rivais.



Se surpreende lugar do Sporting: "As expectativas dos três grandes são sempre ser candidatos a vencer o campeonato. Como é normal, muitas vezes nem todos começam bem. Nada me surpreende o Sporting ter feito o campeonato que fez até agora. A única anormalidade até aqui é o FC Porto, mas pode recuperar. O que está a acontecer ao FC Porto pode acontecer ao Benfica ou ao Sporting durante a época"





"Nem sempre começam bem. Não quer dizer que não acabe melhor. Em qualquer momento se perde pontos, são períodos que as equipas têm. Atravessam bons momentos e outros não tão bons. Não me surpreende nada. Temos de olhar é para o que o Benfica tem de fazer, procurar somar vitórias nos jogos que tem. Estamos focados naquilo que temos de fazer e não valorizo o facto de os rivais poderem perder pontos. Campeonato é muito grande e todos vão ter momentos melhores e piores".