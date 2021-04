Jorge Jesus aborda futuro de Samaris, Jardel e André Almeida no Benfica

Jorge Jesus abordou este domingo o futuro de Samaris, Jardel e André Almeida no Benfica.





"Desses três, dois têm contrato, que é o caso do André e do Samaris. O Jardel é que acaba contrato", começou por sublinhar na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara (amanhã, 19 horas)."Há jogadores que podem não ser titulares muitas vezes durante uma época, mas podem ser muito importantes para uma equipa. Desses três, qualquer um é muito importante para o equilíbrio da equipa e na liderança do grupo. Mas nunca falei com eles sobre o futuro", esclareceu.