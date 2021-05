Jorge Jesus abraçou Quaresma no final do V. Guimarães-Benfica

No fim do jogo, Quaresma abraçou Jorge Jesus, Rui Costa e Luisão, mas também parecia estar a reclamar com alguma incidência do jogo. O extremo do V. Guimarães e o técnico do Benfica têm trocado declarações de admiração mútua ao longo dos últimos anos.





Pela terceira vez esta época, Bruno Varela falhou o reencontro com o Benfica. O guarda-redes está a contas com uma rotura muscular aguda no músculo adutor longo da coxa direita e cedeu o lugar na baliza a Trmal. A recuperação prevê-se longa.