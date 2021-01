Jorge Jesus aconselhou Luisão a seguir o quarto árbitro

Quando Hélder Malheiro apitou para intervalo, os dirigentes do Santa Clara aproveitaram para se queixar de algumas decisões da equipa de arbitragem. Três diretores rodearam logo o quarto árbitro, Flávio Lima, que se encontrava próximo da zona de acesso aos balneários, e Jorge Jesus rapidamente deu indicações a Luisão, que fazia o seu terceiro jogo como delegado do Benfica, para também acompanhar o quarto árbitro.

O técnico do Benfica pretendia que Luisão estivesse atento às reclamações dos dirigentes do Santa Clara. Refira-se que, ao longo da primeira parte, o banco dos açorianos protestou diversas decisões do árbitro Hélder Malheiro e ainda pediu uma grande penalidade no choque de cabeça de Jean Patric com Gilberto, aos 46 minutos.