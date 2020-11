Jorge Jesus: «Acredito tanto em Gonçalo Ramos que o meti a jogar. Tem futuro no Benfica»

Jorge Jesus disse que tem confiança em Gonçalo Ramos e que por isso mesmo colocou o jovem avançado a jogar esta noite contra o Glasgow Rangers (2-2). Depois de ter dito que "esperava mais" do jogador da formação após a partida com o Paredes, JJ revelou na flash interview que tinha o feeling de que Ramos marcaria hoje - foi decisivo nos dois golos encarnados.





"É um excelente jogador. No jogo com o Paredes estava convencido que podia ter feito mais. Acredito tanto nele que o pus a jogar. Tem um nível de jogo, uma bitola que sei qual é. No jogo com o Paredes não desenvolveu o futebol que é capaz. Hoje já esteve dentro do que achámos que tem. Falei com ele depois de Paredes e disse que ia continuar a ter a minha confiança. E hoje disse 'vais fazer golo, não fujas muito da área, que vais fazer golo'. É um miúdo com muito futuro no Benfica, com valor. No último jogo não esteve tão bem", disse o treinador à SIC Notícias.